Al via a Pombia i lavori per il recupero della scuola dell’infanzia e della primaria

A Pombia sono iniziati i lavori per il recupero del plesso che ospita la scuola dell’infanzia e la primaria.

Inizia a Pombia un’opera particolarmente importante

Sono stati avviati nei giorni scorsi a Pombia i lavori per il recupero del plesso scolastico che ospita la scuola dell’infanzia e la primaria. L’intervento rappresenta un investimento importante per garantire edifici sempre più funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico, migliorando la qualità degli spazi dedicati ai nostri bambini e al personale scolastico. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 656.246,35 euro, Iva di legge inclusa (250.000 euro sono stati finanziati a fondo perduto).

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I particolari dei lavori

I lavori prevedono in particolare il rifacimento delle facciate e del parapetto in muratura della scalinata, il rifacimento della copertura con l’installazione di pannelli solari, il rifacimento e l’adeguamento della scala di sicurezza e delle vie di esodo nella corte interna, il rifacimento della recinzione sul confine con la piazza, al fine di migliorare la fruibilità e l’accessibilità dei parcheggi esistenti.

Contestualmente sono stati avviati anche i lavori di risanamento delle murature interne, con il ripristino delle pareti ammalorate e la successiva tinteggiatura delle aule e degli spazi comuni del plesso scolastico. Questo secondo intervento prevede una spesa complessiva di 81.434,64 euro, Iva di legge inclusa.

Il sindaco: “Restituiremo alla comunità un edificio più moderno”

Il sindaco Nicola Arlunno è molto fiducioso riguardo all’esito dei lavori. “L’Amministrazione comunale – dice infatti – continuerà a seguire con attenzione l’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di restituire alla comunità un edificio scolastico più moderno, efficiente e accogliente, investendo concretamente sul benessere degli studenti e sul futuro del nostro territorio certi che anche la Dirigenza e le Insegnanti sapranno rendere con il contenuto, attrattiva la scuola di Pombia”.