Al via a Borgo Ticino un premio dedicato a Matteo Pagnoncelli

Al via a Borgo Ticino un progetto dedicato all'educazione stradale e un Premio dedicato a Matteo Pagnoncelli, scomparso in un brutto incidente in moto.

Un'iniziativa legata all'educazione stradale

Prende il via un’iniziativa rivolta ai ragazzi di Borgo Ticino che lo scorso anno hanno compiuto 14 anni. L’età in cui un ragazzo può decidere di acquisire il patentino di guida di ciclomotori o semplicemente entrano in una fase della crescita dove è importante essere consapevoli di alcune importanti regole da rispettare per la circolazione su strada. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Polizia Locale, l’associazione “2NOVE9 Associazione Vittime Incidenti Stradali” e la Pista Azzurra (lsocietà che gestisce la pista di kart a Borgo Ticino in Via Sempione).

Un progetto dedicato a "Pagno"

Partecipando i ragazzi potranno partecipare anche all’assegnazione di un premio, previa redazione di elaborato riferito alla giornata formativa, che sarà messo in palio dalla famiglia Pagnoncelli in collaborazione con l’associazione 2NOVE9, in memoria del concittadino scomparso in un incidente stradale Matteo Pagnoncelli. Grazie alla disponibilità di Pista Azzurra srl, sarà possibile partecipare a una prova pratica di guida consistente in una prova gratuita in pista presso il kartodromo su un Kart.

Si parte il 29 marzo

Il primo incontro formativo si terrà il 29 marzo e la prova pratica il 15 aprile. Ci sarà spazio anche per un contributo video delle due giornate e il premio sarà consegnato in occasione della festa organizzata dal Comune di Borgo Ticino in occasione della ricorrenza della festa della repubblica, “Bella Storia Borgo” il prossimo 2 giugno.

Un’importante iniziativa, condotta insieme al consigliere comunale Gianfranco Sgarrella, e che confidiamo possa contribuire a sensibilizzare i nostri ragazzi che si approcciano alla circolazione stradale.

Il commento dell'associazione 2NOVE9

"L'Associazione "2NOVE9 Vittime Incidenti Stradali" - scrivono dal sodalizio - accoglie con entusiasmo l'iniziativa del Comune di Borgo Ticino volta alla sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza stradale. Crediamo fermamente che l'educazione e la consapevolezza siano strumenti fondamentali per prevenire gli incidenti e salvare vite umane. Il passaggio alla mobilità indipendente, che avviene intorno ai 14 anni, rappresenta un momento cruciale per i ragazzi: attraverso un breve incontro interattivo con testimonianze coinvolgenti, acquisiranno nozioni chiare sulle regole della strada, sui comportamenti corretti da adottare e sulle conseguenze di scelte imprudenti, ovvero l’essenziale per garantire la loro sicurezza e quella degli altri utenti della strada. La nostra associazione, impegnata da anni nel supporto alle vittime e nella promozione della sicurezza stradale, ha deciso di partecipare attivamente a questo progetto, contribuendo sia alla formazione teorica che alla premiazione finale. Il Premio Matteo Pagnoncelli, intitolato ad un amico e concittadino tragicamente scomparso in un incidente stradale, rappresenta un'opportunità per i ragazzi di riflettere sull'importanza di una guida responsabile e consapevole. Ringraziamo la Polizia Locale, la Pista Azzurra e l'amministrazione comunale per la collaborazione e l'impegno nel diffondere un messaggio di prevenzione e responsabilità. Il nostro obiettivo comune è quello di fornire ai ragazzi strumenti concreti per affrontare la strada con maggiore sicurezza e

consapevolezza, nella speranza di ridurre il numero di vittime e di incidenti. Invitiamo tutti i giovani coinvolti a partecipare con entusiasmo, mettendo in pratica quanto appreso durante questa esperienza. La sicurezza stradale è un valore che riguarda tutti noi, e solo dedicando il

tempo corretto all'educazione possiamo costruire un futuro con meno tragedie sulle nostre strade".