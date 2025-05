Al Safari Park arrivano due sorelle di siamango, specie a rischio estinzione

Il Safari Park di Pombia ha recentemente accolto due nuovi esemplari di siamango (Symphalangus syndactylus): una coppia formata dalle sorelle Bianca e Bali, provenienti dal Parco Faunistico Le Cornelle. Il trasferimento si inserisce nel programma EEP (European Endangered species Programme) dell’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), di cui il Safari Park fa parte.

I dettagli

Il siamango è la più grande specie di gibbone esistente: la sua altezza media è di 90 centimetri, l'apertura delle braccia è di circa 2 metri, mentre il suo peso può variare dai 6 fino ai 10 kg. La sua pelliccia è folta e arruffata, di colore nero, e il suo volto è perlopiù glabro, fatta eccezione per un paio di baffetti sottili. Ha una fronte bassa, occhi molto incavati, naso largo e piatto con grandi narici laterali, guance infossate, mento sfuggente, bocca di notevole capacità di apertura, una sacca golare di grandi dimensioni, priva di pelo.

In natura, questa specie abita le ultime zone forestali dell'isola di Sumatra e della penisola malese, ed è ampiamente distribuito dalle foreste di pianura alle foreste montane, fino alle foreste pluviali, e può essere trovato ad altitudini fino a 3800 metri. Proprio per questo, si nutre di almeno 160 specie di piante, dalle viti alle piante legnose, e il suo cibo preferito sono i fichi. Le due sorelle, Bianca e Bali, sono state inserite nell’area pedonale del Safari Park e la struttura dove sono ospitate è stata ricreata per permettere a loro di potersi muovere e arrampicare, proprio come farebbero in natura.

Il siamango è attualmente classificato come “a rischio” nella Lista Rossa dell’IUCN, principalmente a causa della perdita del suo habitat e della pressione esercitata dalle attività umane. Con il loro arrivo, il Safari Park conferma il suo impegno nella salvaguardia della biodiversità. Membro dell’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), il Parco partecipa attivamente a programmi internazionali di riproduzione delle specie minacciate, promuovendo al contempo attività di sensibilizzazione ed educazione.