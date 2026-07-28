Agosto 2026 regala un calendario fittissimo di appuntamenti a Lesa

Se luglio ha aperto la stagione con una raffica di concerti e mercatini creativi, agosto si preannuncia ancora più ricco. Il Comune di Lesa offre un programma che non lascia spazio ai momenti vuoti: musica live quasi ogni sera sul lungolago, eventi sportivi di livello internazionale, tradizioni comunitarie, teatro, gli imperdibili Mercatini di Natale e i fuochi piromusicali più attesi dell’estate.

Musica sul lungolago e non solo

La rassegna Metti un’estate… a Lesa prosegue senza sosta anche nel mese di agosto. Il 1° agosto il lungolago ospita Effetto Liga con il suo tributo a Ligabue, il 2 agosto è la volta di Faber 70-73, omaggio a Fabrizio De André. Il 7 agosto spazio a Lucidell’est con l’omaggio a Lucio Battisti, mentre l’8 agosto la Stagione Musicale Desmòs porta all’Ex Società Operaia Respiro in Musica. Il 28 agosto serata jazz con il J.A.M Organ Trio (evento a pagamento) e il 29 agosto gran chiusura con il Duo Verbano. Ogni mercoledì e venerdì, musica live anche alla sede Wakeboard di Solcio.

Per gli amanti della musica classica e da camera, l’associazione L’Incanto di Lesa propone tre appuntamenti raffinati: un concerto di pianoforte l’11 agosto alla Chiesa San Martino, un concerto d’arpa il 18 agosto alla Chiesa Madonna di Campagna e il 16 agosto all’Oratorio di San Paolo di Calogna il suggestivo concerto Musica e Montagna con i Corni delle Alpi.

I Mercatini di Natale: il 14 agosto l’evento più curioso dell’estate

L’appuntamento che ogni anno sorprende e conquista i visitatori: il 14 agosto, a partire dalle ore 8 fino alle 24, torna sul lungolago di Lesa la 4a Edizione dei Mercatini di Natale.

A Lesa il Natale arriva in piena estate, con bancarelle, decorazioni, atmosfera festiva e l’immancabile spirito natalizio anticipato di qualche mese. Una formula che negli anni ha dimostrato di funzionare benissimo, mescolando la magia delle feste con il calore dell’estate sul lago.

L’evento, organizzato da Lesa Web Radio in collaborazione con La Corte dei Creativi, si chiude la sera con un dj set serale che trasforma il lungolago in una pista da ballo a cielo aperto. Un appuntamento ormai tradizionale, capace di attrarre visitatori da tutta la provincia e dintorni.

Non è però l’unico appuntamento con i mercatini creativi: l’8 agosto arriva il Mercatino Tema Cuori (dalle 10 alle 24) e il 22 agosto il tema è Postcards From…, con serata finale dedicata al live music Tribute Vasco, in collaborazione tra La Corte dei Creativi e la rassegna Metti un’estate… a Lesa.

Dal 17 al 23 agosto: Lesa Cup 26, il grande tennis internazionale arriva sul lago

Per una settimana intera, dal 17 al 23 agosto, lo Sporting Lesa si trasforma nel palcoscenico di uno degli eventi sportivi più prestigiosi dell’estate: la Lesa Cup 26, torneo internazionale di tennis che fa parte del circuito ITF World Tennis Tour. Un appuntamento che porta a Lesa tennisti provenienti da ogni parte del mondo, trasformando il campo da tennis della cittadina lacustre in un piccolo grande campo internazionale.

Per gli appassionati di tennis è un’occasione unica per assistere a partite di alto livello a pochi passi dal lago.

16 agosto: i fuochi piromusicali illuminano il Lago Maggiore

Il momento più atteso della stagione estiva lesiana è senza dubbio quello della notte del 16 agosto, quando il lago si accende con i fuochi d’artificio piromusicali organizzati da Lesa Web Radio. A partire dalle ore 22.30, il lungolago si trasforma in una platea naturale per uno spettacolo pirotecnico sincronizzato con la musica: colori, bagliori e ritmo si fondono sopra le acque del Lago Maggiore in uno show mirabolante.

La stessa serata del 16 agosto è già ricca di appuntamenti: alle 17.30 il concerto dei Corni delle Alpi a Calogna e alle 19.00 il tradizionale Tombolone Lesiano della Proloco sul lungolago, prima che i fuochi illuminino il cielo.

Agosto si chiude con: “Che Gusto, Cibo, Vino e Arte”

A chiudere il mese di agosto, il 29 e 30 agosto, arriva l’evento enogastronomico “Che Gusto, Cibo, Vino e Arte” di Che Bolle È, alla Società Operaia: un appuntamento che unisce sapori, creatività e convivialità per salutare la stagione nel migliore dei modi.

Il commento del primo cittadino Luca Bona

“Siamo arrivati al clou dell’estate, agosto, sulla scia di un grandissimo calendario, che già da giugno rende Lesa sempre più bella, viva e attrattiva. Abbiamo un ottimo riscontro in termini di presenza e di soddisfazione di residenti, turisti e visitatori. Abbiamo un’offerta che spazia dalla cultura con le musiche più raffinate, all’arte, teatro, concerti, rassegne, fino ad arrivare ai mercatini di Natale d’agosto e, a grande

richiesta, il ritorno dei fuochi d’artificio sul lago. Ma non dimentichiamo i molti eventi organizzati direttamente dalle attività commerciali. Un grazie va ai volontari, alle associazioni, sponsor e a tutti coloro che investono risorse, energie, tempo a favore del nostro bellissimo territorio”.

Per informazioni: www.lesaturismo.it