Ad Arona la campagna Dona la Spesa ha racolto oltre 1.000 kg di prodotti alimentari e beni di prima necessità

Al punto vendita Coop di Arona, nella giornata di sabato 9 maggio sono stati raccolti ben 1.085 kg di prodotti alimentari e beni di prima necessità, nell’ambito di “Dona la Spesa”, la campagna di solidarietà e inclusione sociale organizzata in 63 negozi della rete vendita Nova Coop di Piemonte e Lombardia.

Per quanto riguarda il supermercato di via Monte Pasubio l’iniziativa è stata coordinata dal circolo territoriale di Legambiente Verbano-Cusio-Agogna e dal presidio soci Coop di Arona, in collaborazione con la sezione locale di Anpi e il Gruppo Scout di Arona. I prodotti alimentari a lunga conservazione e i beni di prima necessità saranno destinati a persone che vivono in condizioni di disagio economico, in particolare 705 kg andranno al Centro di Ascolto Caritas Opera Molinari, mentre i restanti 380 kg sono stati consegnati all’Emporio Borgo Solidale, che provvederanno alla distribuzione sul territorio.