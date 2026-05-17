Ad Arona la campagna Dona la Spesa ha racolto oltre 1.000 kg di prodotti alimentari e beni di prima necessità

Al punto vendita Coop di Arona, nella giornata di sabato 9 maggio sono stati raccolti ben 1.085 kg di prodotti alimentari e beni di prima necessità, nell’ambito di “Dona la Spesa”, la campagna di solidarietà e inclusione sociale organizzata in 63 negozi della rete vendita Nova Coop di Piemonte e Lombardia.
Per quanto riguarda il supermercato di via Monte Pasubio l’iniziativa è stata coordinata dal circolo territoriale di Legambiente Verbano-Cusio-Agogna e dal presidio soci Coop di Arona, in collaborazione con la sezione locale di Anpi e il Gruppo Scout di Arona. I prodotti alimentari a lunga conservazione e i beni di prima necessità saranno destinati a persone che vivono in condizioni di disagio economico, in particolare 705 kg andranno al Centro di Ascolto Caritas Opera Molinari, mentre i restanti 380 kg sono stati consegnati all’Emporio Borgo Solidale, che provvederanno alla distribuzione sul territorio.
«Come sempre dobbiamo ringraziare i clienti e i soci del negozio Coop di Arona che hanno partecipato a Dona la Spesa – spiega Massimiliano Caligara, presidente del circolo di Legambiente e coordinatore del gruppo di volontari –ancora una volta, la partecipazione e la generosità degli Aronesi hanno fatto la differenza, confermando che l’accoglienza e l’inclusione sociale sono valori fondanti della nostra Comunità locale, con diverse realtà associative molto attive in azioni di solidarietà concreta e continuativa nel territorio. Una rete informale costituita da diversi soggetti, che ha visto nella recente Marcia per la Pace, organizzata dalla Parrocchia di Arona, un importante momento di riflessione collettiva e di condivisione di forti principi e valori etici e morali, basati sulla Pace, la convivenza tra i popoli e l’inclusione».