Ad Arona gli “Stati Generali dell’Economia” con il Ministro Giorgetti

Venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 si terrà presso la Sala Polivalente San Carlo di Arona “Stati generali dell’economia 2025” organizzato e promosso dall’on. Alberto Luigi Gusmeroli, della Lega Cittadina di Arona e dalla Lega provinciale di Novara.

Intervengono

On. Riccardo Molinari, Presidente Gruppo Lega – Camera dei Deputati

On. Alberto Bagnai, Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di Previdenza e Assistenza sociale, Capo Dipartimento Economia Lega

On. Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo – Camera dei Deputati

Prof. Antonio Gozzi, Presidente Federacciai, Membro del Consiglio Generale di Confindustria

Dr. Marco Granelli, Presidente nazionale Confartigianato

Prof. Angelo Miglietta, Ordinario di Economia delle aziende e dei mercati internazionali, Pro-Rettore vicario – Università IUL Milano

Con la presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti

Modera: Sara Garino