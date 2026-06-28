Ad Arona con la costituenda associazione di Cultura popolare un corso per il diploma

La constatazione delle ingiustizie non ferma la volontà di Leonardo Pesatori nel fondare ad Arona una sezione dell’Associazione di cultura popolare, la cui sede principale si trova nel Milanese. Tale associazione, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, apre le iscrizioni per il corso che porterà gli iscritti a sostenere da privatisti l’esame per il diploma di scuola secondaria di primo grado, ex licenzia media.

«L’idea iniziale – spiega Pesatori – era organizzare una scuola di italiano per stranieri a Borgomanero, ma mi sono accorto che esistono per fortuna già esperienze similari ben avviate. Mario Armanni della Comunità di Sant Egidio di Novara mi ha poi suggerito l’idea di assistere chi ne ha bisogno nell’arrivare al diploma delle medie. E’ emerso come in tutta la Provincia di Novara ci sia una carenza di corsi del genere. L’Associazione di cultura popolare, la cui sede è al Pioltello, avrà presto una sezione aronese, entro settembre si formalizzerà il comitato direttivo. Chi può partecipare alla nostra iniziativa? Migranti che abbiano già la certificazione A2 di lingua italiana, il titolo ufficiale che attesta una conoscenza linguistica elementare. L’invito è rivolto anche a giovani italiani che entro i 16 anni previsti dalla legge non hanno conseguito il diploma, o adulti e anziani, ad esempio chi ha solo la quinta elementare».

Il corso durerà da ottobre 2026 a maggio 2027, circa cinque ore a settimana, nei locali dell’oratorio San Carlo ad Arona. Sarà gratuito e svolto da professori volontari. «Io sarò uno degli insegnanti e al momento ho il supporto di altri cinque – aggiunge Pesatori – la nostra associazione non vuole lasciare indietro nessuno, è fiera nel suo partire “dal basso”, dal popolo». Gli interessati possono scrivere una mail a: associazione.cultura.popolare@gmail.com, indicando nome, cognome, giorni e orari preferiti.