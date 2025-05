A Varallo Pombia centrato un doppio oro da 100mila euro

Piemonte a segno con il 10eLotto.

La vincita

Venerdì 16 maggio, come riporta Agipronews, a Varallo Pombia, in provincia di Novara, centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro in piazza Risorgimento, a cui si aggiunge nell’estrazione del sabato un altro 8 Doppio Oro, questa volta da 5mila euro, realizzato a Torino in via Giacomo Medici.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,56 miliardi da inizio anno.