A Oleggio Castello un corso per il Dae e una borsa di studio in memoria di Daniele Dalla Rosa

Risvolto

«L'obiettivo - fanno sapere i membri del Comitato - è mantenere vivo il ricordo di Daniele contribuendo a incentivare la sicurezza sanitaria. Un grazie di cuore in nome di tutti gli oleggesi».

Per ricordare l'oleggese Daniele Dalla Rosa il comitato costituitosi in sua memoria un corso per l'uso del Dae e una borsa di studio.

Un corso per il Dae in memoria di Daniele Dalla Rosa a Oleggio Castello

L'oleggese Daniele Dalla Rosa morì in modo improvviso a neanche 50 anni, ma il suo ricordo è scolpito nella mente di coloro che hanno deciso di costituire un Comitato in sua memoria. Hanno organizzato, in collaborazione con le associazioni che operano nell'emergenza sul territorio di Arona, un corso per l’uso del defibrillatore (Dae). Il comitato, oltre ad avere istituito una borsa di studio, donerà seguendo l'esempio di Daniele, un dispositivo del genere, che verrà posizionato in piazza Comolli all'ingresso della scuola primaria. Al corso, tenutosi nella mattinata di sabato 21 giugno in sala consigliare, hanno partecipato volontari di Protezione civile, insegnanti della scuola scuola, dipendenti comunali e persone operanti nel sociale.