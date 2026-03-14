A Oleggio Castello marzo è iniziato con una giornata ecologica molto partecipata

La prima domenica di marzo per Oleggio Castello ha visto una grandissima partecipazione alla giornata ecologica volontaria.

Giornata ecologica a Oleggio Castello, grande partecipazione di volontari

Il Comune ha aderito a Puliamo il mondo. Si tratta della campagna nazionale lanciata da Legambiente che, con l’obiettivo di proteggere e salvaguardare la natura, si svolge ogni anno grazie all’impegno e la alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati ed enti locali. Domenica 1 marzo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Cairo ha organizzato una giornata ecologica. Vi hanno partecipato diversi volontari e l’Aib (Anti incendi boschivi) di Montrigiasco. Il ritrovo era fissato alla Pro Oleggio, i cui volontari hanno poi curato alle 12 un ristoro.