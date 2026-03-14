A Oleggio Castello marzo è iniziato con una giornata ecologica molto partecipata

La prima domenica di marzo per Oleggio Castello ha visto una grandissima partecipazione alla giornata ecologica volontaria.
Giornata ecologica a Oleggio Castello, grande partecipazione di volontari
Il Comune ha aderito a Puliamo il mondo. Si tratta della campagna nazionale lanciata da Legambiente che, con l’obiettivo di proteggere e salvaguardare la natura, si svolge ogni anno grazie all’impegno e la alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati ed enti locali. Domenica 1 marzo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Cairo ha organizzato una giornata ecologica. Vi hanno partecipato diversi volontari e l’Aib (Anti incendi boschivi) di Montrigiasco. Il ritrovo era fissato alla Pro Oleggio, i cui volontari hanno poi curato alle 12 un ristoro.
«Ci siamo divisi in zone – racconta Cairo – le varie squadre hanno perlustrato i territori e quanto raccolto veniva scaricato dentro camion messi a disposizione da un’azienda locale. Il Consorzio per la gestione dei rifiuti Medio Novarese ambiente il giorno successivo ha portato via tutto. Qualche giorno prima un gruppo di volontari ha pulito la Strada statale 142 del Biellese, che attraversa il paese, pulendo un punto ai confini con Arona. Durante la giornata ecologica si sono registrati significativi sversamenti di rifiuti al ponte di collegamento con Gattico-Veruno, in particolare con bottiglie di birra. Purtroppo lo stesso dicasi per la via che porta a Comignago, che rimane bersaglio di questi cattivi comportamenti data l’assenza di abitazioni per molti chilometri, la fitta vegetazione e la vicinanza del Parco dei Lagoni. E’ possibile che chi fa cose del genere qui non sia residente, ma non possiamo dirlo con certezza. E’ capitato che nel nostro container comunale qualcuno ha buttato rifiuti, lo abbiamo identificato con telecamere, convocato in municipio e sanzionato. Le nostre vigilesse delle Polizia locale sono molto solerti e in generale rimane la perplessità per il fatto che l’abbandono di rifiuti non si plachi. Non in ultimo ringrazio pubblicamente il nostro assessore Alberto Ventura, competente e appassionato di queste tematiche».