A Lesa beccati furbetti del pass auto disabili

Attualità

Il sindaco fa anche il punto sui lavori pubblici in corso

Il sindaco di Lesa Luca Bona fa il punto sui lavori in corso e alcune iniziative.

I lavori

"Sono cominciate le riasfaltature in vari tratti di strada di Via Trieste - Via Cadorna - Via Opifici - Via per Comnago - Via per Calogna (per quest'ultima in alcuni punti sono previsti anche alcuni rifacimenti delle tubazioni delle acque chiare e delle griglie). Per questi lavori sono stati stanziati circa 90.000€.

E' cominciato poi l'iter di approvazione da parte dei vari enti competenti per il ponte ciclopedonale alla foce del torrente Erno, dopo il voto favorevole della giunta comunale e lo stanziamento del finanziamento.

Procede poi la posa del nuovo pontile i cui lavori saranno ultimati tra circa 10 giorni ed è terminata la pulizia del muro di sostegno del Giardino dei Glicini, necessaria per i rilievi e la progettazione ai fini della riqualificazione dell'area".

I furbetti del pass auto

"La Polizia Locale - chiude il primo cittadino - sta verificando con la massima attenzione i contrassegni per le persone con disabilità al fine di prevenire usi impropri. Tali rilevazioni stanno già generando alcune sanzioni e revoche dei contrassegni, il cui utilizzo senza averne titolo denota un comportamento che ha del vergognoso".