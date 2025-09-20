A Fosseno fervono i preparativi per l’evento Kids Meet Alps

Un evento gratuito e immersivo dedicato a bambini, famiglie e insegnanti, pensato per affrontare il cambiamento climatico con linguaggi inclusivi, visivi e coinvolgenti

La frazione di Nebbiuno si prepara ad accogliere la prima edizione piemontese dell’evento Kids Meet Alps, studiato per le giovani generazioni.

A Fosseno la prima edizione piemontese di un evento dal forte valore ambientale

C’è un modo nuovo di parlare di clima, ed è fatto anche di legno che prende forma, di colori che si muovono, di storie che si toccano con le mani: domenica 28 settembre, dalle 10 alle 18, il borgo di Fosseno, frazione di Nebbiuno, ospita la prima edizione piemontese di Kids Meet Alps, un evento gratuito e immersivo dedicato a bambini, famiglie e insegnanti, pensato per affrontare il cambiamento climatico con linguaggi inclusivi, visivi e coinvolgenti. Lungo un sentiero di 3 chilometri che attraversa piazza Sant’Agata, Case Sparse Circonvallazione, via Cerri e il bosco del Monte della Croce, si snodano dieci installazioni e laboratori interattivi ideati da artisti, designer ed educatori, capaci di trasformare la complessità ambientale in esperienze ludiche e accessibili. Un viaggio tra arte, natura e gioco, dove la bellezza diventa strumento di consapevolezza.

I protagonisti della manifestazione

Tra i protagonisti Francesco Ciabatti, che scolpisce uccelli danzanti da legno di recupero; Officina Typo, con la magia della stampa artigianale; VolumeBK, libreria indipendente e laboratorio culturale; Stapelstein, con forme in polipropilene espanso che invitano al movimento; Alterales – Alessia Iotti, artista e attivista tra fumetto e divulgazione; Irene Guerrieri, architetta che progetta libri e oggetti per l’infanzia; Micromegà – Giulia Marchiaro, illustratrice che unisce segno e natura; Nicoletta Caccia, ortoterapeuta che coltiva benessere e apprendimento; Chiara Basilico, atelierista che esplora il visual design per la tutela dei paesaggi alpini; e il collettivo Pachamama con Mangiafiori, che guida i bambini alla scoperta della biodiversità tra orti e permacultura. Kids Meet Alps è un format che ha già conquistato famiglie e territori, arrivato alla sua terza edizione, e che si distingue per la capacità di parlare ai più piccoli senza semplificare, ma con rispetto e immaginazione. Un’esperienza che unisce educazione ambientale e cultura visiva, trasformando il paesaggio in un racconto da vivere. La sera precedente, il 27 settembre, l’evento ospiterà un incontro con le istituzioni locali presso l’Hotel San Carlo di Arona, per discutere strategie condivise di adattamento climatico e co-protezione, nel solco degli Stati Generali dell’Azione per il Clima.

Un evento dal significato molto importante

Kids Meet Alps è un invito a costruire comunità resilienti, capaci di affrontare il futuro con immaginazione e consapevolezza, mettendo al centro i bambini come protagonisti del cambiamento. L’evento è organizzato e promosso da Ci sarà un bel clima in collaborazione con Kidsmeetalps, con il patrocinio del comune di Nebbiuno (NO). Partner dell’iniziativa: Acqua Novara VCO, Arch service group, Fornara spa, GNR Srl.