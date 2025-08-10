A Castelletto nasce il nuovissimo "Rione centro"

Attualità

Il prossimo appuntamento è previsto per la serata del 30 agosto, durante la notte bianca e il Gonfalone

Un nuovo rione si aggiunge all’elenco a Castelletto Ticino: si tratta del rione Centro ed è stato presentato ufficialmente ai castellettesi nella serata di domenica 27 luglio, riscontrando un grande successo.

Il nuovo rione

Ad esprimersi è la presidente del neonato sodalizio, Alessandra (Lalla) Broggio: «La serata è andata molto bene, non ci aspettavamo così tante persone: sono rimaste in nostra compagnia fino alla fine - commenta - siamo riusciti a fare anche molti tesseramenti e abbiamo confermato la nostra presenza come rione il 30 agosto, quando ci saranno la notte bianca e il Gonfalone».

Ad allietare la serata è stata la particolare musica della 8 Millimetri band, che, dal momento della sua nascita, si è posta l’obiettivo di riarrangiare le sigle delle serie tv poliziesche degli anni ‘70 e ‘80 che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Il gruppo è composto da otto amici accomunati dalla stessa forte passione per la musica: alle tastiere Marco Panebianco, alla chitarra Massimo Catinelli, al basso Fabio Ardizio, alla batteria Massimo Landolfo, alla tromba Andrea Distefano, al trombone Massimo Gullo, Al sax alto Alessandro Gullo e al sax tenore Andrea Milano.

«Come sindaco sono molto contento di avere un nuovo rione, anzi, il suo ritorno, dato che grazie al direttivo è stato ripristinato - commenta il primo cittadino Massimo Stilo - questo permette di dare identità ad una nuova zona di Castelletto, aumentando le relazioni tra volontari, quest’anno parteciperanno al Gonfalone in modo ufficiale, e come Amministrazione garantiremo appoggio e solidarietà. Un nuovo rione rappresenta uno strumento per riunire sempre più persone».

«L’idea di ripristinare il rione nasce nel 2024, quando, partecipando in qualità di membro Auser alla riunione della Pro Loco per organizzare gli eventi dell’anno, il presidente Federico Stilo e la vicepresidente Marcella Miotello mi hanno dato l’idea di ricreare questo rione - racconta la presidente Broggio - l’emozione è stata tanta, ma ho deciso di accettare, rivolgendomi agli altri presidenti per ottenere consigli su come agire. Pian piano sempre più persone si sono unite alla squadra, abbiamo creato il logo, abbiamo trovato gli sponsor che sono la macelleria equina nella persona di Sandro Mazzucco, il Centrale, Nicoletti Centro Auxilium e Auser».

«A nome del direttivo si ringraziano l’amministrazione comunale nella figura del sindaco Massimo Stilo per il patrocinio gratuito e la concessione dell’utilizzo del parco comunale Sibilia, l’assessora Laura Paracchini per le informazioni e il sostegno che ci ha dato per la parte burocratica di questo primo evento pubblico, e i presidenti dei rioni che ci hanno dato un grande aiuto a creare il nostro, rinato dopo parecchi anni - conclude Broggio - ringrazio, inoltre, i membri del direttivo, la segretaria Paola Bertolotti, il consigliere Antonino Buttò, la consigliera Rita Distefano, il vicepresidente Daniele Ferri, la tesoriera Virginia Gaboli, e il consigliere Oscar Nicoletti».

Come già anticipato, il prossimo appuntamento è previsto per la serata del 30 agosto, durante la notte bianca e il Gonfalone.