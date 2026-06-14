A Borgo Ticino un premio in memoria di Matteo Pagnoncelli

Cerimonia a Borgo Ticino per un importante riconoscimento in memoria del giovane scomparso nel 2015 nell’ambito di un tremendo incidente in moto. Ad aggiudicarsi il premio è stato l’alunno Christian Marasco.

Borgo Ticino ricorda “Pagno” con un premio

All’interno del calendario di eventi della rassegna “Bella Storia”, anche quest’anno a Borgo Ticino è stato rinnovato l’importante progetto portato avanti nelle scuole del paese dall’associazione 2Nove9, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul rispetto del codice della strada, sul comportamento da adottare in caso di incidenti stradali e sull’offerta di assistenza e sostegno psicologico alle vittime e ai familiari delle vittime di incidenti stradali. E nel corso dell’evento è stato assegnato anche un importante riconoscimento dedicato alla memoria di Matteo Pagnoncelli, “Pagno”, il giovane borgoticinese scomparso nel corso di un incidente stradale nel 2015.

Gli alunni alle prese con l’intelligenza artificiale

Al termine degli incontri nelle classi della scuola secondaria di primo grado di Borgo Ticino, gli studenti partecipanti hanno realizzato un elaborato che ha racchiuso il senso della testimonianza portata dai volontari dell’associazione. Quest’anno, inoltre, la realizzazione dell’elaborato sotto forma di fumetto ha previsto l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per favorire un maggior coinvolgimento dei giovani partecipanti.

“Ogni anno ci impegniamo a cercare una formula sempre più giovanile per coinvolgere i ragazzi – ha spiegato il primo cittadino Alessandro Marchese – il nostro obiettivo è sensibilizzare sull’importanza dell’amicizia e dell’educazione stradale. Vogliamo stare al passo con i tempi, motivo per cui abbiamo deciso di introdurre l’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli elaborati di quest’anno”.

Premiato Christian Marasco

La premiazione è avvenuta nella mattinata di sabato 6 giugno: ad aggiudicarsi la vittoria del voucher messo a disposizione dalla famiglia di Matteo Pagnoncelli della targa e del kit di 2Nove9 è stato Christian Marasco.

“Questa sperimentazione che stiamo portando avanti sta avendo un riscontro molto positivo, non tanto in termini di quantità dei partecipanti, dato che per il momento è rivolta soltanto ai ragazzi del secondo anno della scuola secondaria di primo grado, quanto in termini di qualità degli interventi che facciamo nelle scuole e nel riscontro che i ragazzi ci danno – ha spiegato il presidente di 2Nove9, Roberto Cancedda – stiamo tenendo conto del cambiamento della comunicazione che sta avvenendo nella società, questo è il motivo per cui cerchiamo di avere un approccio più pratico e interattivo nei nostri incontri con i ragazzi”.

“Il focus di quest’anno era su quello che i ragazzi hanno vissuto quando ci siamo incontrati per la prima volta. Da qui avrebbero dovuto sviluppare un elaborato senza troppe indicazioni – ha continuato Cancedda – è stato interessante e sorprendente vedere come tutti i finalisti abbiano sviluppato un elaborato il cui tema principale è stato quello dell’amicizia su strada e dell’alcol alla guida”.

L’elaborato vincitore, infatti, è un fumetto che parla di un’amicizia che sa imporsi quando è necessario per tutelare il benessere dell’altra persona.

Rinnovata l’intesa per il protocollo con 2Nove9

Nel corso della giornata di sabato, inoltre, è stato siglato il rinnovo del protocollo di intesa tra il Comune di Borgo Ticino e l’associazione 2Nove9, che continuerà a svolgere interventi e progetti nelle scuole e a fornire assistenza psicologica entro 24 ore non solo alle vittime e ai familiari delle vittime di incidente stradale, ma anche agli operatori di polizia locale che si trovano a dover intercettare queste situazioni.

“Quest’anno è stato particolarmente emozionante il momento della premiazione – ha spiegato Cancedda – perché entrambi i genitori di Matteo erano presenti e sappiamo bene quanto sia difficile presenziare a un evento del genere dopo una tragedia accaduta dieci anni fa ma di cui ci si porta dietro tutt’oggi le ferite. Noi cerchiamo di trasformare tutto questo dolore in qualcosa di positivo, nella speranza che altre famiglie non debbano trovarsi a vivere lo stesso”.

“I miei ringraziamenti vanno all’associazione 2Nove9 per la disponibilità e per il lavoro che portano avanti ogni giorno, ai giovani e alle famiglie che hanno partecipato e alla famiglia di Matteo Pagnoncelli, per la presenza e per aver messo anche a quest’anno a disposizione il voucher per il vincitore”, queste le parole conclusive di Marchese.

Se si è vittime di incidenti stradali o se un familiare si trova coinvolto in un evento del genere, è sempre possibile contattare l’Associazione 2Nove9 per ricevere supporto psicologico nel minor tempo possibile e per essere aiutati anche nelle procedure burocratiche, su cui spesso è difficile concentrarsi dopo un forte trauma.