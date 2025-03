20 docenti provenienti dalla Bulgaria accolti ad Arona

La loro visita, richiesta tempo addietro, ha avuto come fulcro un sopralluogo presso l'Istituto "Nicotera", un'eccellenza del territorio aronese, per un proficuo scambio culturale focalizzato sul tema cruciale dell'inclusione.

Le parole dell'assessore all'istruzione Monica D'Alessandro

"Ho avuto l'onore di sentire personalmente illustrare dai nostri docenti le strategie e le best practices adottate, veri e propri pilastri della comunità educante, che con passione e dedizione si impegnano quotidianamente per garantire un ambiente scolastico inclusivo e stimolante per tutti gli studenti.

Questo incontro ha rappresentato un'opportunità preziosa per condividere il nostro modello di inclusione, che auspichiamo possa essere fonte di ispirazione e arricchimento per i colleghi bulgari.

Sono fermamente convinta che il confronto e lo scambio di esperienze tra diverse realtà educative siano fondamentali per promuovere una cultura dell'inclusione sempre più diffusa e consapevole.

Ringrazio di cuore i docenti bulgari per la loro visita e per l'interesse dimostrato nei confronti del nostro sistema scolastico. Un ringraziamento speciale va anche al Sindaco Alberto Gusmeroli e la Vicesindaco Marina Grassani per aver partecipato a questo importante evento.

Un ringraziamento particolare a Lucia Veleva e alla loro associazione Luce che hanno permesso la realizzazione di questo bellissimo progetto".