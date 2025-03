153 partecipanti ai Campionati Provinciali di scacchi: vincono Oleggio Castello, Cameri e Bellinzago

Sono intervenute 27 squadre, di 9 diverse scuole, ed un totale di 153 ragazzi alle Fasi Provinciali delle Competizioni Sportive Scolastiche di scacchi, che hanno avuto luogo lunedì 24 marzo alla palestra della scuola primaria “Piero Angela” di Bellinzago Novarese.

Campionati Provinciali di scacchi

L’Istituto Comprensivo “Antonelli” di Bellinzago Novarese, mettendo a disposizione la palestra della propria scuola elementare come sede di gioco e collaborando direttamente al suo allestimento, ha molto contribuito al successo di una manifestazione che non registrava numeri di questa portata dagli anni pre-covid (2018 e 2019).

Organizzate dall’Ufficio Scolastico Provinciale per l’Educazione Motoria e Fisica Sportiva (professoressa Francesca Vitulano) in collaborazione con la ASD Scacchistica Novarese, le Competizioni Sportive Scolastiche di scacchi hanno avuto radici nel progetto “Scacchi a Scuola”, che in quest’anno scolastico sta coinvolgendo nei corsi oltre 800 studenti nella provincia di Novara.

L’evento ha avuto pieno successo: i partecipanti hanno dimostrato grandi motivazioni ed entusiasmo, l’organizzazione è stata gestita in maniera precisa ed efficiente, e gli arbitri Claudio Palumbo di Novara e Roberto Mancin di Cameri dall’alto della loro esperienza hanno diretto il torneo in maniera esemplare, facendolo quasi sembrare facile!

Sette le scuole che hanno preso parte al torneo delle primarie: IC “Cronilde Musso” Trecate, IC “Bottacchi” Novara (plesso “Levi”), IC “Tadini“ Cameri, IC “Antonelli” Bellinzago Novarese, IC “Pascoli” Gozzano (plessi di Gargallo e Soriso), IC “Montale” Gattico-Veruno (plesso di Comignago), IC “Giovanni XXIII” Arona (plesso di Oleggio Castello); per un totale di 20 squadre.

Il torneo maschile/misto ha visto al via 14 squadre e si è rivelato uno dei più equilibrati forse nella storia della competizione, con almeno sei squadre a giocarsi la vittoria al “fotofinish”. L’ha spuntata con 9 punti di squadra e 16 individuali quella dell’IC “Giovanni XXIII” di Arona, formata da sei bambini della primaria “Pertini” di Oleggio Castello: Alecs Pocaterra, Samuel Gashi, Alessandro Bertola, Caterina Cattaneo, Filippo Caldano, Martin Muho; capitanati dalla maestra Sabrina Faccin e dall’Istruttore FSI Enzo Minerva; la vittoria decisiva è arrivata proprio all’ultimo turno, superando per 3-1 la squadra della “Levi” di Novara, che era in vetta al torneo fino a quel momento. Pareggiando tra loro 2-2 nell’ultimo turno, l’IC “Musso” di Trecate e l’IC “Tadini” di Cameri hanno perso l’occasione di conquistare il titolo, ma ottenuto rispettivamente il secondo e terzo posto finale in classifca, utili per qualificarsi al Campionato Regionale!

Il torneo femminile (sei squadre) ha visto il successo (per il terzo anno consecutivo) dell’IC “Tadini” di Cameri: Ludovica Mangini, Ravneet Kaur, Matilde Quaglia, Gaia Romeo, Benedetta Ceravolo, Viola Abeni (con le insegnanti Gaetana Avella e Elisabetta Tiengo). In questo caso la sfida decisiva è arrivata già ad inizio torneo, con la vittoria delle cameresi per 3-1 sull’IC “Antonelli” di Bellinzago, che successivamente vinceva a sua volta tutti i restanti incontri e concludeva con la medaglia d’argento. Terzo posto per le bambine della scuola primaria di Comignago (IC “Montale” Gattico-Veruno). Anche in questo caso le tre squadre a podio hanno ottenuto il diritto a disputare la fase regionale.

Al torneo accorpato delle scuole secondarie hanno partecipato l’IC “Antonelli” di Bellinzago, l’IC “Rachel Behar” di Trecate e l’IPS “Ravizza” di Novara, per un totale di sette squadre. Anche in questo caso il torneo è stato molto combattuto: la vittoria assoluta è andata prorpio ai ragazzi di Bellinzago: Leo Korita, Diego Palmieri, Edoardo Bartella, Andrea Aruci, Emanuele Scoscia, Miriam Jaohuar (con gli insegnanti Antonella Proverbio e Gianluca Mari), che hanno totalizzato 9 punti di squadra e 16,5 individuali, superando così solo di mezzo punto individuale l’IC “Rachel Behar” di Trecate, comunque qualificata per il regionale. Terza assoluta con 7 punti, la squadra Allievi dell’IPS “Ravizza” si è qualificata per le fasi regionali nella propria categoria, come pure la squadra Juniores dell’Istituto (quinta assoluta). Alla fase regionale accede infine anche la squadra femminile dell’IC “Behar” di Trecate.

Con le vittorie di quest’anno, Arona e Cameri confermano il proprio dominio nell’albo d’oro dei provinciali studenteschi di scacchi: sia pure stavolta grazie al plesso di Oleggio Castello, l’IC Giovanni XXIII ha portato a casa il 28o successo aronese (tra primarie, medie e superiori), mentre con la vittoria nel torneo femminile delle primarie, Cameri raggiunge quota 20 titoli provinciali (ma l’IC “Tadini” ne vanta anche sei regionali ed uno nazionale).

Spesso protagonista e a podio anche in passato, l’IC “Antonelli” di Bellinzago ha invece ottenuto quest’anno il suo primo successo pieno…; profeta in patria!

Le fasi regionali si svolgeranno a Torino il 9 aprile per le scuole secondarie di II grado, ed il 15 aprile a Nichelino per le scuole primarie e secondarie di I grado.