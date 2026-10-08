10 ottobre, Giornata mondiale della Salute Mentale: le iniziative di Asl Novara

Il prossimo 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Salute Mentale per sensibilizzare l’opinione pubblica attorno al tema del benessere psichico che concorre al tema della salute dell’uomo accanto a quello fisico in pari misura; il benessere psico-fisico viene quindi compreso in una unità inscindibile come suggerito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che nel 1992 ha istituito la Giornata.

10 ottobre

L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della salute mentale, attraverso la conoscenza, il supporto e l’investimento di risorse in questo settore fondamentale.

Il claime del 2026 scelto dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (World Federation for Mental Health,- WFMH) é, “Ascoltare le esperienze vissute: voci reali, cambiamento reale”.

Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Novara per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale promuove un evento, con il patrocinio del Comune di Arona, aperto alla popolazione nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026 dalle 16:00 presso il Palagreen in via Monte Zeda, 3 ad Arona.

I Relatori dell’incontro – Professionisti dei Servizi e delle Istituzioni affronteranno tematiche diverse nell’ambito del tema della Giornata 2026, quali: i cambiamenti della società, le nuove emergenze e le nuove forme di disagio, l’accessibilità dei servizi, la rete delle varie agenzie di assistenza, i rapporti tra servizio sanitario pubblico, volontariato, famiglie e servizi sociali, i rapporti tra crescita adolescenziale e cultura sociale.

Nel dettaglio Incontro-dibattito gli interventi riguarderanno:

• Salute, società, DSM (Adolescenza e società, punti di forza e carenze del sistema, intesa con associazionismo e privato sociale, unità ospedale-territorio) Giorgio Castignoli

• I servizi di degenza Roberta Valsesia

• I servizi di territorio Giulia Campinoti

• I servizi di Neuropsichiatria Infantile Renata Brigatti

• Il Servizio di Psicologia Lucia Colombo

• Le famiglie e le cure ISPAM

• La riabilitazione e i gruppi Alessandra Toso e Valeria Langhi

• La riabilitazione nelle strutture residenziali Coop Prometeo

L’incontro pubblico non vuole essere soltanto un momento di informazione, confronto e approfondimento, ma anche un’occasione di condivisione e di intrattenimento.

A rendere ancora più coinvolgente l’appuntamento contribuirà l’accompagnamento musicale del Coro dell’Istituto Giovanni XXIII di Arona, insieme ai Professori di strumento.

Al termine dell’incontro, dell’incontro-dibattito un momento conviviale grazie al sostegno della Cooperativa Sociale Raggio Verde.

Francesco D’Aloia Direttore Sanitario Asl Novara < La Giornata della Salute Mentale rappresenta un’importante occasione per rafforzare la consapevolezza sull’importanza della salute mentale e promuovere una cultura dell’ascolto, della prevenzione e della comprensione dei bisogni reali è possibile costruire servizi sempre più efficaci e vicini alla comunità. L’Asl Novara pone particolare attenzione alla tutela della salute mentale, investendo nella prevenzione, nell’accessibilità dei servizi, prendersi cura della salute mentale significa prendersi cura della persona nella sua interezza e contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole e inclusiva>