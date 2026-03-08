A Varallo Pombia i volontari della Giornata per l’Ambiente hanno spento 37 candeline

La Giornata per l’Ambiente di Varallo Pombia ha raggiunto quota 37 edizioni: il racconto dei protagonisti.

Giunta alla sua 37ª edizione, la tradizionale Giornata per l’Ambiente ha rappresentato anche quest’anno un importante momento di incontro e collaborazione per la comunità di Varallo Pombia. Come ogni anno, il ringraziamento più sentito dell’Amministrazione comunale va a tutti i partecipanti, cittadini di ogni età che hanno dedicato il proprio tempo libero al bene comune. Accanto a loro, preziosa è stata la presenza delle associazioni locali, sempre in prima linea. In particolare, i volontari dell’Aib Varallo Pombia – Salamandra, l’associazione VaralloPop, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e i membri del Gruppo Volontari Protezione Civile Varallo Pombia ’98. Oltre che dalla partecipazione numerosa e motivata, l’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da una novità incoraggiante. Molti volontari hanno infatti segnalato un sensibile miglioramento rispetto alle passate edizioni: i rifiuti abbandonati nelle aree boschive e lungo le principali vie del paese sembrano essere diminuiti in modo evidente. Nonostante questo risultato sia motivo di soddisfazione, la Giornata per l’Ambiente ricorda a tutti che la sfida per la tutela del territorio non può mai considerarsi conclusa. I controlli, le attività di prevenzione e la sensibilizzazione costante sono fondamentali, ma non possono sostituire l’impegno quotidiano di ciascuno di noi. Prendersi cura dell’ambiente significa proteggere un patrimonio collettivo, un bene prezioso che appartiene all’intera comunità e alle generazioni future. E proprio per questo, iniziative come quella di Varallo Pombia assumono un valore che va oltre la semplice azione di pulizia: rappresentano un invito a guardare il territorio con occhi nuovi, a riconoscere l’importanza dei gesti quotidiani e a ricordare che il rispetto per l’ambiente nasce da comportamenti semplici, ma condivisi.