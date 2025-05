Centri Estivi ad Arona: al via anche per l'infanzia e quello in Ca' Giò fino al 25 luglio

L’Amministrazione Comunale di Arona annuncia l’attivazione dei Centri Estivi 2025, dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un’opportunità educativa e ricreativa che accompagnerà le famiglie dalla fine delle scuole fino a settembre, offrendo numerose attività nei diversi plessi scolastici e oratori cittadini.

Le parole dell'assessore D'Alessandro

"È con immensa gioia che ho constatato l'efficacia del nostro approccio basato su collaborazione, accessibilità e sussidiarietà, - dichiara l'Assessore all'Educazione e Conoscenza Monica d'Alessandro. Abbiamo lavorato in piena sinergia con le realtà locali, supportandole con coerenza e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, con l'obiettivo primario di offrire più scelte alle famiglie e di sostenere concretamente quelle appartenenti alle fasce medio-basse attraverso un contributo settimanale per i bambini della scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di 1° grado."

Un risultato particolarmente significativo è rappresentato dalla novità per la fascia d'età 3-6 anni (infanzia) che ha portato all'attivazione di un nuovo centro estivo presso la scuola dell’infanzia di via Piave ad Arona per i mesi di luglio, agosto e inizio settembre. Questa importante novità risponde concretamente al bisogno espresso da molte famiglie del territorio. L'Assessore sottolinea inoltre con soddisfazione il prolungamento delle attività in strutture già esistenti: "Siamo lieti di annunciare l'aggiunta di tre settimane di attività presso l'Oratorio di Arona e di una settimana in più presso l'Oratorio di Mercurago, che si vanno ad aggiungere alle proposte di tutte le altre preziose realtà presenti sul nostro territorio. Questo ampliamento dell'offerta testimonia il nostro impegno nel fornire alle famiglie la libertà di scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze.

Questo importante risultato va a favore delle famiglie che avranno maggiore possibilità di scelta sul territorio, continua l'Assessore - . Quando l'obiettivo è comune, quando si lavora insieme per costruire qualcosa di positivo per tutta la comunità, i risultati non tardano ad arrivare."

Le famiglie avranno almeno quattro centri estivi per l’infanzia e quattro per i più grandi tra cui scegliere:

Scuola dell’Infanzia:

• Arona Active: dal 9 giugno al 5 settembre 2025;

• Area Libera (grande novità quest'anno negli spazi della Scuola dell'Infanzia di via Piave): dal 1° luglio al 5 settembre (esclusa la settimana di Ferragosto (11-15 agosto);

• Asilo Tre Ponti - Papa Giovanni: dal 1° luglio al 1° agosto;

• Scuola Marcelline Arona: dal 1° luglio al 25 luglio;

• Asilo San Giorgio Mercurago: dal 1° luglio al 18 luglio (solo bambini già frequentanti).

Scuola Primaria:

• Arona Active: dal 9 giugno al 5 settembre;

• Oratorio di Arona: dal 9 giugno al 25 luglio (rispetto agli anni precedenti sono state aggiunte tre settimane di attività); (fino alla seconda media di età compresa)

• Oratorio di Mercurago: dal 16 giugno al 18 luglio (una settimana in più rispetto allo scorso anno); (fino alla seconda media di età compresa)

• Area Libera: dal 9 giugno al 5 settembre, esclusa la settimana di Ferragosto.

Scuola Secondaria di Primo Grado:

• Oratori di Arona e Mercurago (stesse date della primaria)

• Arona Active: dal 9 giugno al 5 settembre;

• Area Libera: dal 9 giugno al 5 settembre, esclusa la settimana di Ferragosto (11-15 agosto).

I contributi del comune

Il lavoro non ha riguardato però solo l’ampliamento dell’offerta, ma anche la compartecipazione del Comune, in fase di deliberazione, ai costi delle famiglie residenti con ISEE medio e basso, fino a 36.000,00 euro e nelle quali entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa nel corso dell’estate 2025, coloro che quindi più di altri hanno l’esigenza di vedere garantita la cura dei figli.

Per queste famiglie il Comune intende intervenire con una compartecipazione al costo settimanale

così stabilito:

• 45 euro a settimana per i frequentanti la scuola dell’infanzia;

• 30% di contributo, con un minimo garantito di 30 euro a settimana, per i frequentanti

la scuola primaria per tutte le settimane di utilizzo (minimo 15 euro per chi frequenta part time).

All’iscrizione i genitori pagheranno la quota già scontata, mentre il Comune interverrà direttamente con gli organizzatori per la quota restante.

L'Assessore conclude ringraziando sentitamente le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito con la loro preziosa e sinergica collaborazione al raggiungimento di questo importante traguardo.

L'impegno congiunto ha reso possibile offrire un'estate ricca di opportunità e di scelte per i bambini e le famiglie di Arona.

Le parole di Gusmeroli

“Anche quest’anno il Comune di Arona si impegna concretamente per garantire a bambini, ragazzi e famiglie un’estate serena, ricca di opportunità educative e di socializzazione - spiega il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli. L’attivazione dei centri estivi, potenziata e arricchita di nuove proposte, rappresenta una risposta concreta ai bisogni delle famiglie, che potranno contare su servizi di qualità per tutta la durata della pausa scolastica. Abbiamo lavorato per ampliare l’offerta, estendendo la durata dei centri estivi e introducendo nuove sedi come l’Area Libera presso la scuola di via Piave, oltre a sostenere economicamente le famiglie con contributi mirati. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando alla realizzazione di questo importante progetto, consapevoli che investire nei nostri giovani significa investire nel futuro della nostra comunità.”