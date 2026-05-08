Arona, disagi all’istituto Fermi: due corridoi allagati per un guasto ai servizi igienici

Brutta sorpresa questa mattina, venerdì 8 maggio 2026, per gli studenti e i docenti dell’istituto Fermi di Arona, dove due corridoi sono rimasti parzialmente allagati.

Arona, disagi all’istituto Fermi

Pare che l’emergenza sia stata causata da un guasto ai servizi igienici del secondo piano, corridoio C, dell’istituto scolastico.

L’acqua è fuoriuscita copiosamente già a partire dal pomeriggio di ieri e ha allagato anche il corridoio al piano sottostante. Si trattava di pochi centimetri d’acqua, che hanno reso però di fatto inagibili diverse aule.

La vicepreside dell’istituto è immediatamente corsa ai ripari, prendendo alcuni provvedimenti che hanno permesso ai docenti di tenere le lezioni in altre aule e altri spazi rimasti liberi nell’istituto. Non è stato dunque necessario chiedere alle famiglie di venire a prendere i ragazzi per riportarli a casa.

L’emergenza è stata gestita al meglio e il guasto è stato segnalato alla Provincia, che è intervenuta immediatamente per un sopralluogo e poi provvederà alla riparazione del guasto.

Le acque che hanno invaso le classi sono state prontamente smaltite dai bidelli, che hanno asciugato le aule. L’operazione ha richiesto qualche ora di lavoro.