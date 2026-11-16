Sala da ballo di Arona, la società precisa: «Nessuna sanzione e nessuna denuncia a carico del legale rappresentante»

In relazione all’articolo pubblicato il 10 novembre 2026, dal titolo «Lago Maggiore, controlli sulla “movida”: tre gestori denunciati e multe per 30mila euro» in merito ai controlli effettuati nella notte del 6 novembre tra Arona e Dormelletto, la società che gestisce la sala da ballo di Arona citata nella notizia desidera far sapere quanto segue:

«I controlli svolti presso il locale non hanno comportato l’irrogazione di alcuna sanzione e non risulta alcuna denuncia a carico del legale rappresentante della società. Il locale non ha alcun legame con episodi di mala movida richiamati nell’articolo. Le identificazioni delle persone e le verifiche sui veicoli riguardano il servizio di controllo del territorio svolto su strada e non l’attività del locale».