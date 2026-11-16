Inaugurazione pannello commemorativo di Pietro Martire D’Anghiera ad Arona

A chiusura delle commemorazioni del 5° centenario della morte di Pietro Martire d’Anghiera

(Arona 1457 – Granada 1526) il Gasma installerà un ricordo durevole di Pietro Martire che ne valorizzi pubblicamente la memoria.

Comunicato stampa

“Già abbiamo ricordato nel 2026 attraverso comunicati stampa, conferenze e piccole mostre in Arona la figura, la carriera e le opere di questo storico di Cristoforo Colombo, per 40 anni dignitario alla corte dei re di Spagna e mancato profeta in patria solo per la lontananza – fanno sapere dall’associazione archeologica – Questi aspetti verranno divulgati attraverso un primo pannello metallico di 60 x 90 centimetri collocato allo scivolo di Piazza del Popolo, proprio là dove nel 1502 il Nostro sbarcò di ritorno da una ambasceria dei suoi sovrani presso il sultano d’Egitto che permise di salvare i Francescani custodi del S. Sepolcro. Tornò , rivide i suoi famigliari che abitavano proprio in quella piazza e portò doni alla chiesa di S Maria. Un secondo analogo pannello sarà impiantato nelle settimane successive all’imbocco di Via Pietro Martire di via XX settembre.

L’inaugurazione avverrà domenica 22 novembre alle ore 10.00 in Piazza del Popolo alla presenza delle Autorità e con la partecipazione dell’Assessore alla Cultura ben consci dei meriti di questo grande figlio di Arona, di elevate doti e statura morale”.